En direct

19:06 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Suresnes fait envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,47% à Suresnes, contre 35,94% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives à Suresnes, le binôme Nupes avait en effet glané 23,8% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Suresnes, entre les 35,94% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 40,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 49,8% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Suresnes pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? À Suresnes, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 9,73% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 9,18% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Rassemblement à Suresnes ? Avec 9,18%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Suresnes au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 40,28% et 22,09% des bulletins exprimés. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 19,94% contre 80,06%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,69%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) réuniront 49,80% des voix. Suresnes choisira d'ailleurs un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 64,92%.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des élections de 2019 à Suresnes Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Suresnes, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 35,94% des bulletins exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,21% et François-Xavier Bellamy avec 11,39%.

11:45 - Suresnes et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Suresnes se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 44,59% de cadres supérieurs pour 49 104 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 5 338 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (36,8 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Suresnes incarne une communauté diversifiée, avec ses 5 240 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette diversité sociale, près de 32,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1009,92 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Suresnes, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Suresnes : facteurs et implications Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h. Au cours des dernières années, les 49 631 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 16 337 inscrits sur les listes électorales à Suresnes, 43,41% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,67% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Suresnes : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Suresnes ? Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,07% au premier tour. Au second tour, 53,65% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Suresnes ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,1% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 76,07% au second tour, c'est-à-dire 22 413 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.