En direct

19:09 - Quels peuvent être les reports pour les voix de la Nupes à Petite-Île ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives à Petite-Île. Le binôme Les Républicains était en pôle position au premier tour, avec 38,10% des suffrages. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Petite-Île Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Petite-Île semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Petite-Île ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,67% contre 36,81% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle s'imposera finalement au second avec 64,11% contre 35,89% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Petite-Île par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14,72% au premier tour, contre 38,10% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Divers gauche finir gagnant.

12:45 - À Petite-Île, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 32,69% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Manon Aubry à 27,81% et Nathalie Loiseau à 9,42%. Le RN avait fini premier avec 992 électeurs de Petite-Île.

11:45 - Petite-Île : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La structure démographique et socio-économique de Petite-Île définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 30,07% et une densité de population de 357 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2000,18 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (9,39%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,72%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Petite-Île mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,79% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Petite-Île : ce qu'il faut savoir Au cours des dernières années, les 12 772 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes 2019, 32,56% des électeurs de Petite-Île (La Réunion) avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 19,77% pour le scrutin européen de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,3%. À Petite-Île, 61,02% des votants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Petite-Île pour les européennes À Petite-Île, l'un des critères déterminants des européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 10 732 personnes en âge de voter au sein de la commune, 61,08% étaient allées voter, contre un taux de participation de 65,07% au second tour, ce qui représentait 6 987 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 32,74% au premier tour. Au second tour, 40,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Petite-Île ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des foyers français pourraient potentiellement ramener les citoyens de Petite-Île vers les urnes.