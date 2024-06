En direct

19:13 - Quels pourraient être les reports des voix Nupes à Saint-Philippe ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 1,91% à Saint-Philippe, contre 11,98% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente aux législatives à Saint-Philippe. C'est néanmoins un binôme de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 49,52% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Philippe avant les européennes Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Philippe semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position il y a deux ans à Saint-Philippe C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Saint-Philippe lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,02%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 31,57%. Mais elle s'imposera finalement au second avec 76,36% contre 23,64% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Philippe quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 13,66% au premier tour, contre 49,52% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Saint-Philippe Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait toujours comme indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Saint-Philippe, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, cumulant 38,19% des votes devant Manon Aubry à 19,72% et Nathalie Loiseau à 11,98%.

11:45 - Saint-Philippe : quand les données démographiques façonnent les urnes À Saint-Philippe, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 40,61% et une densité de population de 33 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 13 232 €/an peut être l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (11,94%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (18,53%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Philippe mettent en relief une diversité de qualifications, avec 56,46% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - À Saint-Philippe, quelle participation aux élections européennes ? Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 5 139 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 1 316 inscrits sur les listes électorales à Saint-Philippe, 28,12% avaient participé à l'élection. La participation était de 17,2% lors des élections européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Saint-Philippe : l'abstention en question À Saint-Philippe, l'un des critères déterminants de ces européennes 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 866 personnes en âge de voter au sein de la ville, 48,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 42,49% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 70,43% au premier tour. Au deuxième tour, 69,49% des citoyens ne se sont pas déplacés. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à ramener les électeurs de Saint-Philippe dans les bureaux de vote.