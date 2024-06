19:06 - À Saint-Joseph, que vont choisir les électeurs de la Nupes ?

En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait glané 5,2% à Saint-Joseph, contre 4,3% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des dernières législatives, en 2022. La Nupes était absente aux dernières législatives à Saint-Joseph. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'y imposait au premier tour, avec 63,00% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.