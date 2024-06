Résultat des européennes à Saclay : l'élection 2024 en direct

En direct

13:09 - Saclay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Saclay, le scrutin est en cours. Avec ses 42,6% de cadres supérieurs pour 4 323 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 326 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 211 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 39 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,3 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 168 résidents étrangers, Saclay est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,07%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 4160,32 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saclay, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Européennes à Saclay : retour sur la participation électorale Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 37,21% des électeurs de Saclay (Essonne), à comparer avec un taux d'abstention de 48,55% il y a 10 ans. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes débutent à Saclay : la participation en question À Saclay, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,77% au premier tour. Au second tour, 58,52% des citoyens se sont déplacés. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,42% dans la ville. Le taux de participation était de 80,47% au second tour, soit 2 352 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.