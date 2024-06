Résultat des européennes à Vauhallan : l'élection 2024 en direct

13:23 - Comprendre l'électorat de Vauhallan : un regard sur la démographie locale

Comment les habitants de Vauhallan peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,74%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (82,51%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage important de cadres, représentant 43,87%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,71%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,04% à Vauhallan, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.